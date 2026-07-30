El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura provisoria de la residencia de adultos mayores David, ubicada en Rivadavia al 4000, luego de que se hicieran públicos maltratos físicos y verbales por parte de un enfermero contra dos mujeres internadas, hecho que derivó en una causa penal y la detención del acusado.

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La medida administrativa impide el ingreso de nuevos residentes mientras avanza la investigación judicial contra el profesional, de 37 años, quien fue aprehendido tras la incorporación de las grabaciones de seguridad aportadas por la propia dirección del establecimiento.

De acuerdo con fuentes de la cartera sanitaria, el geriátrico había sido inspeccionado el 12 de marzo, instancia en la que se intimó a sus responsables a tramitar la renovación de la habilitación correspondiente. Ante el incumplimiento de ese requerimiento, se procedió a la clausura preventiva.

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Asimismo, durante las inspecciones se detectaron diversas irregularidades, entre ellas la presencia de personas menores de 65 años -en contravención a la Ley provincial 14.263- y la ausencia de un contrato formal con empresas habilitadas para la recolección de residuos patogénicos.

En el plano judicial, las actuaciones avanzaron tras la difusión de los registros fílmicos en los que se observan agresiones físicas y verbales hacia las residentes, material que resultó clave para la imputación del enfermero en el marco de la causa penal en curso.

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