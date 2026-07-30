Ante la presencia de ballenas por las costas marplatenses, la bióloga Andrea Elissamburu, integrante del grupo de Biología, Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, explicó el motivo del aumento de estos mamíferos, su comportamiento migratorio y las recomendaciones para un avistaje responsable.

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Al ser consultada sobre la cantidad de ejemplares, la especialista indicó en diálogo con Nunca se Sabe por Radio Mitre Mar del Plata, que la población se encuentra en recuperación tras la caza intensiva del siglo pasado. “Estuvieron cazadas y perseguidas el siglo pasado. Disminuyó muchísimo la población, casi hasta la extinción, y en los últimos años empezó a crecer”, señaló.

En ese sentido, agregó que “acá en Mar del Plata se monitorean desde la década del 70, que se solían ver muy pocos ejemplares en la costa, pero en los últimos años, ha aumentado muchísimo la población porque creció la cantidad de natalidad, y eso hace que la población esté en aumento y sea cada vez más la que podemos observar”.

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Respecto a su presencia en la costa marplatense, Elissamburu explicó que responde a su recorrido migratorio. “Las ballenas las vemos acá porque están de paso. Pensemos que se alimentan en el sur, en las zonas antárticas y subantárticas de krill en las épocas de verano, y en las épocas de invierno y primavera van a las colonias reproductivas que están en Península Valdés y en el sur de Brasil, en Santa Catarina; en el paso por esas zonas reproductivas es que nosotros las vemos pasar por la costa”, detalló.

La investigadora también advirtió cambios en la dinámica reciente. “Acá en los últimos años también se ha empezado a ver comportamientos reproductivos y de cópula. Que estén de paso no quita que sea también una zona donde pueda haber actividad reproductiva”, afirmó. Además, sostuvo que “antes se veían más solitarias, pero ahora están pasando en grupos. Así que ya tienen un comportamiento que se va repitiendo, y con crías también se han visto”.

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En cuanto a los registros, precisó que “este año ya van, desde que comenzó la etapa de avistajes, más o menos 90 avistajes registrados”, mientras que el año pasado “se llegó a tener alrededor de 150”.

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Sobre los puntos más frecuentes de observación, indicó que “están apareciendo la mayoría de las veces por zona de Cabo Corrientes o la zona sur de Mar del Plata. En la zona norte no tanto, aparecen pero no tan seguido; pero en la zona sur es donde se las ve más cerca y más seguido”.

En ese sentido, Elissamburu remarcó la importancia del avistaje responsable y el cumplimiento de las normas vigentes: “Hay que fomentar también el avistaje costero, de no molestarlas en su actividad de paso por la ciudad, y además que se favorezca que todas las personas que están en la costa tengan la posibilidad de mirarlas sin que ninguna embarcación se acerque y las eche o interfiera en su comportamiento natural”.

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En esa línea, recordó que “Prefectura tiene un protocolo que se está difundiendo para fomentar el cuidado de las ballenas, donde se recomienda no acercarse a más de 200 metros en las embarcaciones. Si por casualidad llega a haber algún encuentro, no hay que cruzarse ni acercarse por la zona de la cabeza, no interferir en el trayecto que tiene, y ante cualquier accidente hay que avisar a Prefectura”.

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Y concluyó: “Una forma de proteger más la naturaleza es conocerla” y que “cuando uno puede acercarse, verlas y respetar la naturaleza, es cuando más uno genera el cambio para que eso suceda”.