La ciudad será sede del lanzamiento del programa formativo gratuito #EmprendeEnTikTok, una iniciativa impulsada por la plataforma TikTok en alianza con la organización New Ventures, que se presentará el próximo 3 de agosto a las 14:00 en el Espacio Comunidad y Energía, ubicado en (Mendoza 2800), destinada a emprendedores y PyMEs.

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El encuentro contará con las disertaciones de Nicolás Sforzini, gerente de Políticas Públicas para el Cono Sur de TikTok, y Rocío González, coordinadora nacional del programa, quienes detallarán la estructura de la edición 2026 y los alcances de la capacitación. Los interesados en asistir a la charla pueden inscribirse previamente a través de www.formularios.mardelplata.gob.ar?id=1244.

La propuesta formativa incluye contenidos sobre TikTok Ads, análisis de métricas empresariales, transmisiones en vivo mediante TikTok Live, edición de video con la aplicación CapCut e incorporación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al marketing digital. La cursada se desarrollará bajo una modalidad virtual, gratuita y asincrónica.

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En relación con la llegada del programa a la ciudad, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Guillermo Volponi, remarcó la importancia de articular iniciativas entre el sector público y las plataformas tecnológicas para potenciar la innovación en el entramado productivo local.

Por su parte, Nicolás Sforzini destacó que el objetivo del proyecto es brindar herramientas que permitan ampliar la visibilidad y fortalecer el crecimiento comercial de los emprendimientos regionales en un entorno cada vez más digitalizado.

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La convocatoria nacional para participar del programa permanecerá abierta hasta el 9 de agosto en la web www.emprendeentiktok.com.

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