La ONG Mirada Ciudadana prepara un viaje a la ciudad brasileña de San Pablo con el objetivo de recabar información sobre la empresa RB, principal accionista de Minella Stadium S.A., en el marco de la investigación judicial que se desarrolla en Mar del Plata por la concesión del estadio José María Minella.

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"Hay una investigación muy seria contra RB y queremos traer esa prueba a Mar del Plata", afirmó en diálogo con El Marplatense el abogado de la organización, César Sivo, quien explicó que durante la visita mantendrán reuniones con periodistas de investigación y abogados que intervienen en las causas abiertas en Brasil.

Según detalló, el propósito es acceder a documentación y establecer contacto con quienes investigan las presuntas maniobras de lavado de activos que involucran a la empresa RB, a REAG y al Banco Master. "Ya estamos trabajando con periodistas y abogados de San Pablo que participan de esas investigaciones y queremos sumar esa información a la causa local", sostuvo.

Sivo indicó además que, en el expediente que tramita en la Justicia marplatense, solicitaron que se libren oficios al Banco Central de la República Federativa de Brasil y al Supremo Tribunal Federal para conocer qué fiscalías intervienen y qué expedientes se encuentran abiertos.

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El letrado remarcó que la investigación brasileña cobra especial relevancia porque RB controla el 87,5% de las acciones de Minella Stadium S.A., la sociedad adjudicataria del proyecto para la puesta en valor del estadio mundialista.

Asimismo, aseguró que existen similitudes entre los emprendimientos investigados en Brasil y la iniciativa presentada para Mar del Plata. "En esos proyectos había renders, alambrados y cartelería, pero las obras nunca avanzaban ni se presentaban planes de ejecución. El esquema es muy similar al que vemos en el Minella", afirmó.

Por último, cuestionó los controles realizados durante el proceso de adjudicación. "Desde el Municipio no se hicieron las verificaciones mínimas sobre el principal accionista, especialmente teniendo en cuenta las obligaciones que tienen los Estados en materia de prevención del lavado de activos", concluyó.

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La documentación que pueda obtener la delegación durante su viaje será incorporada a la causa judicial que investiga los antecedentes de las empresas que integran el proyecto de remodelación del estadio José María Minella.