Lo que comenzó como una recorrida por los caminos rurales de Sierra de los Padres terminó convirtiéndose en una anécdota inolvidable para una familia marplatense. Emiliano "Dibu" Martínez quedó con su camioneta atrapada en el barro y fue auxiliado por dos vecinos que, al finalizar el rescate, recibieron un emotivo regalo del arquero de la Selección argentina.

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Los protagonistas fueron Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro, quienes salieron en moto luego de las intensas lluvias que dejaron los caminos prácticamente intransitables. Su intención era ver si se cruzaban con el campeón del mundo, quien tiene un campo en la zona, pero jamás imaginaron que terminarían ayudándolo.

Al llegar al lugar encontraron dos camionetas completamente encajadas. Una pertenecía a Martínez, que había intentado asistir a un amigo y terminó atrapado en el mismo sector.

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Padre e hijo se acercaron para saludar al arquero, quien les explicó la situación. Leonardo llevaba una navaja que resultó clave para cortar los nudos de las lingas utilizadas para intentar sacar los vehículos, mientras la familia comenzó a colaborar en el operativo.

Con el paso de los minutos se sumaron más herramientas. Albarracín llamó a su esposa para que acercara una pala y otra linga, mientras otro de sus hijos también participó del rescate. Incluso el propio Dibu fue hasta su casa para buscar un pequeño tractor que finalmente permitió destrabar las camionetas. Después de más de tres horas de trabajo, ambos vehículos pudieron salir del barro.

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Cuando todo parecía terminado, llegó el momento más emotivo. Albarracín había llevado una camiseta de la Selección argentina, un póster de la histórica atajada a Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022 y varios marcadores con la esperanza de conseguir un autógrafo.

Martínez firmó todos los recuerdos y, antes de despedirse, sorprendió a la familia con un gesto inesperado. Les regaló el camperón de la selección que tenía puesto a sus rescatistas.

El episodio ocurrió en Sierra de los Padres, donde las abundantes precipitaciones de los últimos días complicaron la circulación por varios caminos rurales y dejaron numerosos sectores anegados.

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Fuente: TN