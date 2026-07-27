El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, expresó su preocupación por la situación del turismo bonaerense y aseguró que la actividad atraviesa una de sus peores temporadas de invierno, con especial impacto en Mar del Plata.

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Durante una conferencia de prensa, el funcionario afirmó que "los datos del turismo en la provincia de Buenos Aires son espantosos" y señaló que Mar del Plata, principal destino turístico tanto en invierno como en verano, registra reservas del orden del 25%, un nivel que calificó como muy preocupante para el sector.

Bianco explicó que el Gobierno provincial mantiene contacto permanente con los intendentes de los municipios turísticos de la Costa Atlántica, quienes también manifestaron su inquietud por la escasa afluencia de visitantes y la caída de la actividad económica.

El ministro vinculó este escenario con la baja del consumo que, según sostuvo, afecta a distintos sectores de la economía. En ese sentido, recordó que las ventas minoristas de las pymes muestran retrocesos y que rubros como el comercio, la industria y la construcción atraviesan un contexto complejo.

"Con los intendentes de la costa venimos hablando de una fuerte caída del consumo en general", indicó Bianco, al tiempo que advirtió que la situación repercute directamente sobre la actividad turística, uno de los principales motores económicos de varias ciudades bonaerenses.

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Las declaraciones se producen en plena temporada de vacaciones de invierno, en un contexto en el que empresarios del sector vienen señalando una menor ocupación hotelera y un gasto más moderado por parte de los visitantes respecto de años anteriores.

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