Mar del Plata tendrá este domingo 26 de julio un día de condiciones estables, sin lluvias en el pronóstico y con un ambiente fresco durante la mañana que se volverá más templado con el correr de las horas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La temperatura mínima será de 9 °C, mientras que la máxima alcanzará los 16 °C. Durante las primeras horas del día el cielo se presentará parcialmente nublado, aunque hacia la tarde y la noche predominará la nubosidad, sin que se esperen precipitaciones.

En cuanto al viento, soplará de intensidad leve a moderada, con cambios de dirección entre el oeste y el este a lo largo de la jornada. Estas condiciones favorecerán un leve ascenso de la temperatura respecto de los días anteriores, aunque el abrigo seguirá siendo necesario durante la mañana y al anochecer.

Además, el SMN no emitió alertas meteorológicas para Mar del Plata y la zona, por lo que no se prevén fenómenos significativos y se espera un domingo con buenas condiciones para realizar actividades al aire libre.

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