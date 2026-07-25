El sábado se presenta en Mar del Plata con condiciones inestables, iniciando la jornada con niebla durante la mañana, seguido de lluvias aisladas por la tarde y la noche, con temperaturas entre 7° y 14° y vientos predominantes del noroeste.

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Durante la mañana, se espera presencia de niebla, con una temperatura mínima de 7°, viento del sector noroeste entre 13 y 22 km/h y sin probabilidad de precipitaciones.

Hacia la tarde, el pronóstico indica lluvias aisladas, con una temperatura que alcanzará los 14°. El viento se mantendrá del noroeste con velocidades entre 13 y 22 km/h, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

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Por la noche, continuarán las condiciones inestables con lluvias aisladas y una temperatura estimada en 12°. El viento incrementará su intensidad, con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían oscilar entre 51 y 59 km/h.

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