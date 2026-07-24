El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) será uno de los protagonistas de la primera edición de la Feria Internacional Portuaria (FIP 2026), que se realizará del 17 al 19 de septiembre en Mar del Plata, con la presentación de un sistema de recirculación acuícola (RAS) en funcionamiento que exhibirá ejemplares vivos de pez limón (Seriola lalandi).

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La propuesta permitirá que empresarios, productores, investigadores y visitantes conozcan de cerca el funcionamiento de esta tecnología aplicada a la maricultura y el potencial que tiene para el desarrollo de una producción comercial sustentable de especies marinas de alto valor.

Desde el Programa de Maricultura del INIDEP explicaron que el trabajo está orientado al desarrollo y perfeccionamiento de sistemas de cultivo en recirculación, una tecnología que posibilita producir peces bajo condiciones controladas, garantizando la sanidad de los ejemplares, el bienestar animal y un manejo eficiente de los residuos y efluentes.

El objetivo principal es favorecer la transferencia de conocimiento y tecnología al sector privado, impulsando nuevas alternativas productivas para la industria pesquera y acuícola con un enfoque ambientalmente sustentable y económicamente competitivo.

La exhibición del sistema RAS formará parte de uno de los espacios centrales de la FIP 2026, evento que reunirá a referentes de los sectores portuario, marítimo, energético e industrial. El stand del INIDEP buscará mostrar cómo la investigación científica puede transformarse en oportunidades concretas de inversión y desarrollo para la región.

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El cultivo vivo de pez limón podrá visitarse durante las tres jornadas de la feria en el Hotel Sheraton Mar del Plata, donde se espera que sea una de las principales atracciones del encuentro por su carácter innovador y su proyección para el futuro de la producción marina argentina.

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