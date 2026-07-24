El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recibió a Andrea Rondanina, la mamá de Ana “Anita” Peralta Rondanina, y se comprometió a impulsar la elaboración de un proyecto técnico para transformar la Ruta Provincial 88 en autovía.

Ads

El encuentro se realizó durante una visita del funcionario a Necochea. Andrea, acompañada por su hija Sofía, presentó un documento con antecedentes del reclamo, apoyo de instituciones regionales y más de 25.000 firmas reunidas mediante una campaña ciudadana.

El pedido tomó mayor fuerza tras el siniestro ocurrido en el kilómetro 55, donde chocaron un camión y el remís compartido en el que Anita regresaba a Necochea después de disputar un torneo de vóley con Once Unidos. El remisero Santiago Irigoyen murió en el lugar y la adolescente, de 15 años, falleció cuatro días después en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

Durante la reunión, Katopodis explicó que el primer paso será reunir y actualizar los estudios existentes para elaborar un proyecto viable. Esa instancia permitirá posteriormente analizar alternativas de financiamiento y evaluar si los trabajos pueden realizarse por etapas. El ministro aclaró que todavía no está confirmada la construcción, debido a la complejidad y al costo de la intervención.

La Ruta 88 une Mar del Plata con Necochea a lo largo de unos 125 kilómetros y soporta un movimiento constante de vecinos, estudiantes, pacientes, deportistas, trabajadores y vehículos vinculados con la actividad productiva y portuaria. Según el petitorio presentado, más de 100 personas perdieron la vida en siniestros ocurridos sobre el corredor durante los últimos 30 años.

Ads

Andrea remarcó que el reclamo supera cualquier diferencia política y busca evitar nuevas víctimas. “No me va a devolver a mi hija, pero no quiero que su muerte sea en vano”, expresó al explicar que transformará el dolor de la pérdida en una lucha colectiva por una ruta más segura.

En paralelo, la investigación judicial por el choque continúa para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes. La familia aseguró que seguirá tanto el avance de la causa como el proceso para que el proyecto de la Autovía 88 pueda convertirse en una obra concreta.

Puede interesarte

Ads