La Municipalidad de General Pueyrredon abrió la inscripción al tercer Curso de Actualización para Cuidadores Domiciliarios del año, que comenzará el 3 de agosto, se dictará mediante encuentros presenciales y abordará los Desafíos en cuidados paliativos en la Biblioteca Parlante (Brown y 14 de Julio).

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La propuesta, impulsada por la Dirección de Políticas para Personas Mayores dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, se desarrollará durante cuatro lunes consecutivos en el horario de 14:00 a 16:00.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a profesionales y asistentes que ya cuenten con certificación oficial como cuidadores domiciliarios y busquen profundizar sus conocimientos en la atención de personas mayores con diagnósticos de demencia.

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El trayecto formativo estará a cargo de un equipo interdisciplinario especializado en el área sociosanitaria, con el objetivo de fortalecer las herramientas técnicas de intervención y promover un acompañamiento más profesionalizado en el ámbito hogareño.

La iniciativa forma parte de un programa anual de cuatro talleres gratuitos que lleva adelante el municipio para mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar la tarea de quienes brindan cuidados.

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Debido a que los cupos son limitados, los interesados deberán completar el formulario de preinscripción disponible en el sitio oficial de la comuna www.formularios.mardelplata.gob.ar/?id=1096.

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