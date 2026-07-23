La muerte de un trabajador del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) es investigada por la Justicia luego de que fuera hallado inconsciente en el sector de Hemoterapia, donde desempeñaba sus funciones. El hecho ocurrió durante el relevo de turno y generó un importante despliegue policial dentro del establecimiento.

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De acuerdo con la información obtenida por este medio, fue una compañera de trabajo quien lo encontró tendido en el piso y alertó de inmediato al personal de salud. Mientras llegaba la asistencia, comenzó a practicarle maniobras de reanimación. Minutos después fue trasladado al Shock Room, aunque los médicos no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento.

Tras la intervención de efectivos de la Comisaría Decimoprimera, el área fue preservada para que trabajara la Policía Científica. En las primeras inspecciones no se observaron lesiones compatibles con una agresión ni signos de violencia en el lugar.

No obstante, durante las pericias fueron secuestradas una jeringa y ampollas de medicamentos que serán sometidas a análisis. Fuentes ligadas a la investigación indicaron que una de las sustancias halladas sería Midazolam, aunque su utilización y eventual relación con la muerte deberán ser establecidas por los estudios toxicológicos.

La causa quedó a cargo de la fiscal de la UFI Nº 6, quien la caratuló como "Averiguación de causales de muerte". Entre las medidas dispuestas se encuentra la realización de la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer cómo se produjo el fallecimiento del trabajador, que estaba próximo a jubilarse.



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