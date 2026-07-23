En el marco de los festejos por sus 100 años de vida, el Club Atlético River Plate Mar del Plata llevará adelante una importante campaña solidaria bajo el lema "Doná vida en vida", con una colecta de sangre y un registro de potenciales donantes de médula ósea.

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La actividad se desarrollará este sábado 25 de julio, de 8 a 12, en la sede del club ubicada en Avenida Juan B. Justo 5775, y está abierta a toda la comunidad. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del INCUCAI y busca concientizar sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre y la incorporación de nuevos donantes al Registro Nacional de Médula Ósea.

Desde la organización explicaron que quienes se acerquen a donar sangre podrán, en el mismo acto, solicitar su incorporación como potenciales donantes de médula ósea. Para ello solo se toma una muestra adicional de sangre que permitirá realizar la tipificación genética (HLA) e incorporarla al registro nacional e internacional de donantes.

Aclararon además que registrarse no implica donar médula de manera inmediata, sino manifestar la voluntad de estar disponible en caso de que, en algún lugar del mundo, un paciente resulte compatible y necesite un trasplante para seguir viviendo.

Una oportunidad para salvar vidas

La campaña pone el foco en una realidad poco conocida: solo uno de cada cuatro pacientes que necesita un trasplante de médula ósea encuentra un donante compatible dentro de su familia. El **75% restante depende de la solidaridad de personas no emparentadas que integran el registro de donantes.

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Por ese motivo, cada nueva inscripción aumenta las posibilidades de encontrar compatibilidades para personas que padecen enfermedades de la sangre, como la leucemia, y necesitan un trasplante de células madre hematopoyéticas para curarse.

"La donación de médula ósea es un acto voluntario, libre y solidario que puede cambiar la vida de alguien que hoy espera un donante compatible", remarcan desde la campaña.

Cómo participar

La convocatoria está dirigida a todas las personas que cumplan con los requisitos habituales para donar sangre. Una vez realizada la donación, quienes lo deseen podrán incorporarse al Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea mediante una muestra adicional.

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La jornada se desarrollará:

Fecha: sábado 25 de julio.

sábado 25 de julio. Horario: de 8 a 12.

de 8 a 12. Lugar: Club Atlético River Plate Mar del Plata, Av. Juan B. Justo 5775.

Club Atlético River Plate Mar del Plata, Av. Juan B. Justo 5775. Actividad: colecta de sangre y registro de potenciales donantes de médula ósea.

Desde River Mar del Plata destacaron que esta acción forma parte de las actividades por el centenario de la institución y busca que el aniversario deje un legado solidario. "Podés donar vida en vida. Alguien en el mundo te necesita", es el mensaje con el que invitan a toda la comunidad a sumarse a una jornada que puede convertirse en una esperanza para quienes hoy esperan un trasplante.