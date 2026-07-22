La Municipalidad de General Pueyrredon informó que la red pública de acceso a internet “Conexión MGP” superó los 2.144.000 accesos en lo que va de 2026, a través de un sistema gratuito gestionado por el área de Gobierno Abierto, con cobertura en Mar del Plata y Batán.

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El programa de conectividad mantiene un promedio sostenido de 1012 usuarios diarios y acumula un tráfico total de 18,79 Terabytes (TB) entre datos de carga y descarga, según las métricas oficiales.

La red cuenta con 21 nodos operativos distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, a los que se suman seis dispositivos móviles destinados a eventos masivos. Entre las zonas de mayor uso se destacan los parques San Martín y Primavesi; las plazas Mitre, Colón, Rocha, Del Agua y la plaza central de Batán; los polideportivos de Colinas de Peralta Ramos y Las Heras; y la Canchita de los Bomberos.

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El desglose mensual muestra que el mayor nivel de actividad se registró durante la temporada de verano, con 397.143 sesiones en enero y 365.247 en febrero. Luego, la demanda se mantuvo estable con 385.839 accesos en marzo, 347.191 en abril, 341.859 en mayo y 306.862 en junio.

“Conexión MGP es una política pública que promueve la inclusión digital, la transparencia y la innovación social. Permite que más vecinos accedan a servicios, educación y cultura desde el espacio público”, destacaron desde la dirección de Gobierno Abierto.

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Los datos de uso y consumo de la red son procesados por el Laboratorio de Innovación Pública (MGPLab), herramienta que permite optimizar el mantenimiento de los nodos y proyectar la expansión del servicio hacia sectores con mayor demanda insatisfecha.

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