"Mar del Plata ya siente el impacto de la crisis de la construcción y, si no se atiende esta situación, va a ir en aumento". Con esa definición, Diego Domingorena, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, describió el delicado escenario que atraviesa el sector durante una entrevista en Radio Mitre Mar del Plata (103.7), en el programa "Modo Regreso".

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El dirigente explicó que el Colegio declaró el estado de alerta y emergencia institucional ante el deterioro de la actividad, una decisión que se suma al reciente pronunciamiento del Foro de la Construcción de Mar del Plata, integrado por cámaras empresarias, colegios profesionales, la UOCRA y universidades.

Uno de los factores que más preocupación genera es el crecimiento de la importación de viviendas prefabricadas provenientes de China.

"Está comenzando a aparecer la importación de las casas chinas y hasta se habla de implantar una ciudad entera de casi 5.000 habitantes traída íntegramente desde el exterior. Todo eso nos dio la pauta de que teníamos que declarar la alerta institucional", sostuvo.

Domingorena aseguró que el panorama se agravó en los últimos meses y señaló que muchas obras privadas permanecen prácticamente paralizadas.

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"Hoy uno recorre la ciudad y encuentra muchas estructuras de hormigón trabajando con personal mínimo para mantenerlas en funcionamiento. Hay miles de metros cuadrados aprobados, pero todavía siguen siendo solamente planos porque los desarrolladores no encuentran rentabilidad para construir", afirmó.

Consultado sobre las causas de la crisis, enumeró una serie de factores que, según indicó, afectan de manera simultánea al sector.

"El costo de la construcción en dólares, la falta de crédito hipotecario para construir, la desaparición de programas de vivienda como el Procrear y la paralización de la obra pública conforman un combo letal", remarcó.

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En ese sentido, recordó que, de acuerdo con datos difundidos por el Foro de la Construcción, el consumo de cemento volvió a niveles similares a los registrados durante la pandemia y miles de empresas constructoras cerraron sus puertas en los últimos años.

Otro de los puntos que planteó fue la disminución de los controles sobre las obras, una situación que, advirtió, favorece el crecimiento de construcciones clandestinas.

"Los municipios están dejando de hacer los controles que corresponden y empiezan a proliferar obras clandestinas. Eso no solamente afecta el cumplimiento de las normas urbanísticas, sino que también representa un problema de seguridad pública y privada", explicó.

Finalmente, Domingorena sostuvo que la crisis excede a los arquitectos y alcanza a toda la economía local.

"La construcción es una industria madre. Cuando se frena, afecta a una enorme cantidad de actividades vinculadas. Ya estamos sintiendo ese impacto en Mar del Plata y por eso decidimos hacer pública esta alerta para que la comunidad también tome conciencia de la gravedad de la situación", concluyó.