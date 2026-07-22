La Unidad Fiscal Mar del Plata, bajo la dirección interina del fiscal general Horacio Azzolin, llevó a cabo la incineración de más de 75 kilogramos de marihuana y casi 1,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un crematorio privado de Miramar, en el marco de una diligencia judicial vinculada a causas federales concluidas.

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El procedimiento se convirtió en la tercera quema de estupefacientes realizada en la jurisdicción desde la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio el 7 de abril de 2025, consolidando el mecanismo de destrucción de evidencia en expedientes ya resueltos.

Los cargamentos eliminados correspondían a pruebas recolectadas en seis investigaciones finalizadas durante el primer semestre de 2026, tramitadas por la Oficina de Narcocriminalidad del Area de Investigación y Litigio de Casos Complejos y el Área de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal.

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La destrucción fue ordenada por el juez federal de Garantías Santiago Inchausti en audiencias de homologación de acuerdos de juicio abreviado, que concluyeron con 13 condenas de hasta 4 años y 8 meses de prisión efectiva, además de la suspensión del juicio a prueba para otros tres imputados.

El operativo de traslado, custodia y supervisión sanitaria se desarrolló con la participación del Area de Atención Inicial, la Oficina de Evidencias y la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal Argentina, junto a las autoridades del crematorio que facilitaron el espacio para la diligencia.

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