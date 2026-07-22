El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación de Santiago José Martín como nuevo vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte de una serie de nombramientos impulsados por la administración de Javier Milei para cubrir cargos en el Poder Judicial.

Ads

Puede interesarte

La incorporación de Martín se dio en el marco de un paquete de designaciones que incluye 12 jueces, nueve vocales y seis conjueces en diferentes jurisdicciones del país. Los decretos fueron firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia.

Además del nombramiento en Mar del Plata, el Ejecutivo designó magistrados para tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, San Martín, Lomas de Zamora, Tucumán, Posadas y San Juan, así como nuevos vocales para cámaras laborales y de apelaciones en Salta, Chaco y la Capital Federal.

También fueron nombrados seis conjueces para los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Las designaciones se producen en un contexto de reconfiguración del Poder Judicial y tras la flexibilización del mecanismo para cubrir vacantes impulsada por el Gobierno nacional.

Ads

Ads