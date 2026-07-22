El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a poner sobre la mesa el proyecto para construir una autovía sobre la Ruta Provincial 11 entre Mar del Plata y Miramar. La iniciativa, que permanece en etapa de evaluación, fue retomada en reuniones entre autoridades de la Dirección de Vialidad bonaerense y el municipio de General Alvarado.

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Por el momento, la obra no cuenta con un cronograma de ejecución ni con un presupuesto definido. Sin embargo, desde la Provincia analizan su factibilidad como parte de un plan destinado a mejorar la infraestructura vial del corredor costero.

Uno de los principales argumentos que impulsa el proyecto es el crecimiento urbano experimentado en localidades como Chapadmalal, San Eduardo del Mar y El Marquesado, donde durante la última década aumentaron tanto la cantidad de habitantes como el flujo de vehículos, especialmente durante la temporada turística.

La propuesta contempla la duplicación de la calzada para brindar mayor capacidad de circulación y reforzar la seguridad vial en un tramo que conecta dos importantes centros turísticos de la costa bonaerense.

La futura autovía también forma parte de la planificación que Vialidad bonaerense analiza para distintos sectores de la Ruta 11, donde ya se ejecutan o proyectan otras intervenciones con el objetivo de optimizar la conectividad y acompañar el crecimiento de la región.

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