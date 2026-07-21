La empresa Minella Stadium, que quedó a cargo de la administración del complejo deportivo, sufrió el corte del suministro eléctrico por falta de pago, una situación que expone las dificultades financieras de la firma y vuelve a poner bajo la lupa una concesión que fue impulsada por el gobierno de Guillermo Montenegro como una de las grandes apuestas para recuperar y poner en valor los principales escenarios deportivos de Mar del Plata.

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El episodio no es aislado. Según información a la cual accedió El Marplatense en las últimas semanas, Minella Stadium acumuló 14 cheques rechazados entre junio y julio por un monto superior a los 221 millones de pesos. Los valores fueron rechazados por falta de fondos y, de acuerdo con los registros difundidos, ninguno figuraba como regularizado al momento de la consulta.

La cifra contrasta con las promesas realizadas al momento de avanzar con la concesión. El proyecto contemplaba una inversión millonaria, estimada en unos 40 millones de dólares, para renovar las instalaciones y transformar el complejo en un polo deportivo y de entretenimiento. Sin embargo, a varios meses de la toma de posesión, las obras comprometidas no muestran el avance esperado y ahora se suma la falta de pago de servicios básicos.

La situación vuelve a poner el foco sobre la gestión municipal de Guillermo Montenegro. La administración local fue la responsable de avanzar con el proceso de concesión y de definir las condiciones bajo las cuales la empresa asumió el manejo de los estadios. Frente e esto surgen interrogantes como que controles se realizaron antes de otorgar la concesión, o si se realizó una correcta evaluación de la capacidad económica y financiera de la empresa.

La concesión del Minella fue presentada por el gobierno de Montenegro como una oportunidad histórica para recuperar un estadio que durante años sufrió falta de mantenimiento e inversiones, y cada vez deja mas dudas que certezas.

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