Argentina avanza con la puesta a punto de SABIA-Mar, un satélite desarrollado para observar el océano y obtener información sobre los recursos naturales, la calidad del agua y los movimientos de embarcaciones. Sus futuras aplicaciones podrían resultar de utilidad para la actividad pesquera de Mar del Plata, aunque hasta el momento no se informó una participación específica de instituciones de la ciudad en el proyecto.

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El equipo completó su fabricación y comenzó los ensayos finales en las instalaciones de INVAP, en San Carlos de Bariloche. Su lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2027, una vez que supere las pruebas funcionales y ambientales correspondientes.

El Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y tendrá como prioridad el estudio del Mar Argentino y las zonas costeras. El objetivo es que el país pueda producir información propia para la investigación científica, las actividades productivas y la toma de decisiones.

Entre sus principales capacidades se encuentra la observación del fitoplancton, un componente fundamental de la cadena alimentaria marina. Los datos permitirán reconocer áreas con mejores condiciones para la pesca, reducir costos operativos de las flotas y favorecer un aprovechamiento más eficiente de los recursos. Por la importancia que tiene esta industria para Mar del Plata, esa información podría beneficiar a empresas, trabajadores y embarcaciones que operan desde el puerto local.

SABIA-Mar también analizará el color del océano, la concentración de clorofila, la turbidez y la calidad del agua en costas y estuarios. Estos registros servirán para estudiar los ecosistemas marinos, detectar cambios ambientales y anticipar fenómenos como las floraciones de algas nocivas, conocidas como mareas rojas.

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Otra de sus funciones será reforzar el control de la Zona Económica Exclusiva Argentina. El satélite contará con cámaras y sistemas de geolocalización capaces de detectar durante la noche las luces de los barcos y cruzar esa información con los registros de identificación automática de las embarcaciones.

Esta tecnología permitirá localizar buques que apaguen sus transmisores para ocultar su ubicación y operar de manera irregular. De ese modo, el país sumará una nueva herramienta para proteger los recursos pesqueros y mejorar la vigilancia del Atlántico Sur, un área estratégica para el sector marítimo y portuario marplatense.

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