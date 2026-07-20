La ceremonia comenzó con un concierto de profesoras de la Orquesta Escuela Batán de la UNMdP y continuó con el ciclo de encuentros "Gira-Palabras para abrir mundos", a cargo de Florencia Soledad Fagnani y María Victoria Islas. La actividad volverá a realizarse el 25 y 26 de julio y el 1 de agosto.

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Durante las dos semanas de la feria habrá talleres, narraciones, presentaciones de libros y la participación de autores invitados. La programación completa puede consultarse en www.mardelplata.gob.ar/feriadellibro2026.

Además, quienes abonen con tarjetas de crédito del Banco Provincia podrán acceder a un 20% de descuento y hasta seis cuotas sin interés en los stands adheridos.

La Feria del Libro forma parte de la tercera edición de "Aventura en Mar del Plata", una propuesta que reúne actividades culturales y recreativas durante las vacaciones de invierno.

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El programa incluye espectáculos, museos, centros culturales y teatros municipales. Toda la agenda está disponible en www.mardelplata.gob.ar/aventuraenmardelplata2026.

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Como una de las novedades de este año, las familias podrán retirar de manera gratuita un álbum de figuritas de la Selección Cultural de Mar del Plata, que invita a recorrer los distintos espacios culturales de la ciudad. Quienes encuentren la figurita del Capitán Dorado obtendrán un Pase Anual de Museos, con acceso gratuito durante un año a todos los museos municipales.

Por otra parte, el programa Almacenes Culturales ofrecerá jornadas recreativas gratuitas en distintos barrios de Mar del Plata, con juegos, talleres, circo, títeres y música para niños y sus familias, además de actividades especiales en hogares convivenciales durante el receso invernal.

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