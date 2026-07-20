El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 declaró el estado de alerta institucional ante la difícil situación que atraviesa la construcción y sus consecuencias en Mar del Plata y la región.

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La decisión fue aprobada por el Consejo Directivo durante su reunión ordinaria del martes y quedó plasmada en el documento “La arquitectura y la construcción en alerta: una actividad estratégica en riesgo”.

Desde la entidad manifestaron su preocupación por la fuerte retracción de uno de los principales motores de la economía local. Advirtieron que el escenario repercute de manera directa sobre arquitectos, estudios profesionales, trabajadores, empresas y proveedores vinculados a la actividad.

Entre los principales problemas, el Colegio señaló la falta de crédito hipotecario, que reduce las posibilidades de acceder a una vivienda y desalienta la realización de nuevos proyectos. También alertó sobre el aumento de los costos de construcción, que dificulta cada vez más el inicio y la continuidad de obras.

Otro de los puntos planteados es la paralización de la obra pública, que impacta en los puestos de trabajo y retrasa la ejecución de infraestructura necesaria para el crecimiento y el desarrollo urbano de Mar del Plata y otras localidades de la zona.

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El CAUBA Distrito 9 sostuvo además que la actividad se encuentra cada vez más concentrada en pocos actores, lo que disminuye las oportunidades para pequeños estudios y profesionales independientes.

El pronunciamiento también advierte sobre la reducción de los controles en las obras, una situación que podría afectar la seguridad de las construcciones y la calidad del crecimiento urbano. A esto se suma la preocupación por el ingreso sin regulación suficiente de sistemas constructivos importados y sus posibles consecuencias sobre la industria nacional y el trabajo profesional argentino.

Frente a este panorama, el Colegio convocó a abrir un debate amplio entre autoridades, profesionales y sectores productivos para analizar el futuro de la arquitectura y la construcción en Mar del Plata y la región.

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