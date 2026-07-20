La investigación por la tragedia ocurrida el pasado 22 de junio en el Skatepark de Mar del Plata, donde un colectivo de la empresa Transportes 25 de Mayo embistió a varias personas y provocó la muerte de una mujer, sumó un nuevo capítulo con la incorporación al expediente de la documentación correspondiente a la *Verificación Técnica Vehicular (VTV)* de la unidad involucrada.

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La información fue remitida por APPLUS ITEUVE Argentina S.A., empresa encargada de las plantas de VTV en la provincia de Buenos Aires, en respuesta a un oficio judicial. Allí se detalla el historial de inspecciones del colectivo Mercedes Benz, dominio ONS 379, entre 2022 y 2026, donde figuran verificaciones aprobadas, condicionales y rechazadas. Sin embargo, un dato llamó especialmente la atención de la querella: el 16 de abril de este año la unidad registra una VTV rechazada y otra aprobada en la misma fecha.

A partir de esa documentación, el abogado querellante Fernando Maximiliano Orsini, quien representa a familiares de las víctimas, presentó un escrito ante la Fiscalía solicitando una batería de medidas de prueba para determinar qué ocurrió durante aquella inspección y si existieron irregularidades en el procedimiento.

En la presentación, la querella sostiene que resulta indispensable establecer cuáles fueron las deficiencias que motivaron el rechazo inicial, qué reparaciones se realizaron y si efectivamente se practicó una nueva inspección integral antes de otorgar el certificado de aptitud, teniendo en cuenta que el accidente ocurrió apenas dos meses después de esa revisión técnica.

Además, el escrito advierte que el expediente incorpora el certificado de aprobación de la VTV, pero *no aparece acompañado el informe técnico correspondiente al rechazo inicial*, pese a que sí existen antecedentes de otros informes de verificaciones rechazadas. Esa ausencia es uno de los puntos que buscan esclarecer.

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Los testigos que quieren citar

Entre las medidas solicitadas se pidió la declaración testimonial del ingeniero que firmó el certificado de la VTV del 16 de abril, para que explique quién realizó materialmente la inspección, cuáles fueron las fallas detectadas, qué motivó el rechazo de la unidad, qué reparaciones fueron acreditadas posteriormente y bajo qué procedimiento se resolvió finalmente aprobar el vehículo.

También se requirió que APPLUS informe la identidad de los inspectores que revisaron el colectivo ese día y que sean convocados a declarar. A ello se suma el pedido para citar al jefe de la Planta de Verificación Técnica Vehicular N°111 de Mar del Plata, quien deberá explicar el protocolo aplicado cuando una unidad resulta rechazada y el mecanismo mediante el cual puede obtener posteriormente la aprobación.

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La querella además solicitó que comparezca el responsable del mantenimiento de Transportes 25 de Mayo S.R.L., con el fin de aportar el historial de reparaciones del colectivo, identificar el taller donde se realizaron los trabajos posteriores al rechazo de la VTV y señalar al mecánico que intervino para que también sea citado como testigo.

Piden toda la documentación técnica

Otro de los requerimientos apunta a que APPLUS remita el expediente administrativo completo de la inspección realizada el 16 de abril. La solicitud incluye el informe original de rechazo, las planillas de inspección, los resultados del frenómetro, registros de suspensión y dirección, fotografías, videos, registros informáticos y cualquier otro elemento técnico generado durante el procedimiento. Para la querella, esa documentación permitirá reconstruir el verdadero estado mecánico del colectivo antes del siniestro y establecer si existió alguna incidencia causal relacionada con su mantenimiento.

También piden preservar pruebas telefónicas

En una segunda presentación incorporada a la causa, el abogado Orsini solicitó que la Fiscalía diligencie con carácter urgente un oficio, ya autorizado por el Juzgado de Garantías, dirigido a la empresa Claro AMX Argentina para obtener el registro de llamadas, mensajes, tráfico de datos y geolocalización de una línea telefónica correspondiente al período comprendido entre las 18 y las 19.30 del 22 de junio, horario en el que ocurrió el hecho. Según sostuvo, esa información podría resultar clave para reconstruir la secuencia previa al accidente y evitar la pérdida de datos por el vencimiento de los plazos de conservación establecidos por las empresas de telecomunicaciones.