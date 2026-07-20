El inicio de las vacaciones de invierno en Mar del Plata comenzó con un nivel de ocupación hotelera cercano al 25%, según informó el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal. El dirigente explicó que el dato corresponde a una medición realizada el viernes y que esperan una mejora a partir de mitad de semana.

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Szkrohal sostuvo que el partido de la Selección argentina por la final del Mundial influyó en el movimiento turístico del fin de semana y postergó la llegada de visitantes. No obstante, indicó que continúan las consultas y que muchos turistas definen su viaje a último momento, aprovechando la disponibilidad de alojamiento.

En ese sentido, estimó que el flujo de visitantes comenzará a incrementarse desde el miércoles y que el próximo fin de semana será el de mayor movimiento de todo el receso invernal. "Hoy el porcentaje es de un 25%, pero seguramente en estos días empiece a subir levemente", señaló.

Además, explicó que predominan las estadías cortas, de dos o tres noches, una tendencia que se mantiene en los últimos períodos turísticos. Por eso, consideró que recién sobre el cierre de la semana habrá un panorama más preciso sobre el nivel de ocupación que alcanzará la ciudad durante las vacaciones de invierno.



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