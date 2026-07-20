La filial Mar del Plata de Cruz Roja realizó alrededor de 20 atenciones durante los festejos posteriores a la final del Mundial. El operativo contó con la participación de voluntarios capacitados para brindar primeros auxilios ante diferentes situaciones.

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En conversación con Radio Mitre Mar del Plata, Valentina Villar, voluntaria de la institución, explicó que el equipo había sido convocado por la Secretaría de Seguridad para acompañar los operativos desarrollados luego de los partidos de la Selección argentina.

La organización estuvo presente durante los festejos de cuartos de final, semifinales y también en la jornada decisiva. Las asistencias abarcaron principalmente torceduras de pie, raspaduras y heridas leves.

El episodio más grave ocurrió cuando una persona cayó desde un monumento y sufrió lesiones que requirieron su traslado. La intervención se realizó de manera conjunta con personal del SAME, Defensa Civil y Bomberos.

Desde Cruz Roja destacaron la importancia de celebrar con responsabilidad para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a los propios hinchas y a quienes se encuentran alrededor.

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Tras finalizar los operativos especiales, la filial retomará sus actividades habituales. Durante el receso invernal el cronograma será más reducido, pero en agosto volverán las charlas en escuelas y las capacitaciones destinadas a la comunidad.

Villar remarcó que cualquier persona puede aprender primeros auxilios y que incorporar estas técnicas puede resultar fundamental para actuar ante una emergencia y salvar una vida.

Actualmente se encuentra abierta la inscripción para los cursos que se dictan en la sede de Rivadavia 3969. Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 10 a 14, comunicarse por las redes sociales de Cruz Roja Mar del Plata o enviar un mensaje por WhatsApp al 223-585-9828.

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Por esas mismas vías también se puede solicitar información para sumarse al voluntariado o colaborar económicamente con las actividades que lleva adelante la institución.

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