La ansiedad por la final del Mundial 2026 se vivió de una manera muy particular en Mar del Plata. Horas antes del encuentro entre Argentina y España, un grupo de simpatizantes encendió el fuego y preparó un asado en plena vía pública.

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La escena tuvo lugar en la esquina de la avenida Luro y Catamarca, a pocos metros del Palacio Municipal. Los hinchas colocaron una parrilla improvisada en una parada de colectivo y compartieron la espera entre camisetas, banderas argentinas y el humo de la comida.

La inusual postal sorprendió a quienes transitaban por el centro y comenzó a circular rápidamente en las redes sociales. Muchos usuarios la describieron como una de las imágenes más argentinas de la previa del partido que podía consagrar al seleccionado nacional como bicampeón mundial.

La zona elegida es uno de los puntos donde habitualmente se concentran los marplatenses para celebrar los triunfos deportivos. Ante la posibilidad de una convocatoria multitudinaria, las autoridades seguían especialmente la circulación de motos, el uso de fuegos artificiales y la presencia de grandes grupos de personas.

Mientras familias, amigos y turistas se preparaban para observar la final en hogares, bares, restaurantes y espacios públicos, estos fanáticos decidieron comenzar la jornada con una tradición nacional y convertir una parada de colectivo en un punto de encuentro futbolero.

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