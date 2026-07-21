El hombre de 52 años que había sido atropellado este lunes en pleno centro de Mar del Plata recibió el alta médica durante la mañana de este martes, luego de permanecer internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Oscar Alende".

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La víctima había ingresado al centro de salud con una fractura en una de sus extremidades y fue sometida a distintos estudios para descartar lesiones de mayor gravedad. Tras una evolución favorable, los médicos resolvieron otorgarle el alta.

El siniestro ocurrió en la intersección de Catamarca y Moreno, cuando una mujer de 54 años que conducía un Peugeot 206 chocó contra un Nissan y, como consecuencia del impacto, perdió el control del vehículo y atropelló a dos peatones que caminaban por la zona.

Las cámaras de seguridad de una estación de servicio registraron el momento del accidente. En las imágenes se observa cómo uno de los peatones, un adolescente de 15 años, es despedido por el impacto, mientras que el hombre de 52 años fue arrastrado varios metros antes de que el vehículo detuviera su marcha.

La conductora quedó aprehendida luego de que se detectara que circulaba con una licencia de conducir presuntamente apócrifa.

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La Fiscalía la imputó por los delitos de lesiones culposas y falsificación de documento público, mientras que el automóvil fue secuestrado por personal de Tránsito al carecer de la documentación habilitante.

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