HIGA: le dieron el alta al hombre atropellado en el centro de Mar del Plata
La víctima resultó herida cuando un auto perdió el control tras una colisión y atropelló a dos peatones en Catamarca y Moreno.
La víctima resultó herida cuando un auto perdió el control tras una colisión y atropelló a dos peatones en Catamarca y Moreno.
Lo aseguró el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adrián Alasino. Y alertó por la reaparición de enfermedades como la tuberculosis o la sífilis.
El hecho ocurrió en una vivienda de Vértiz al 11175. La víctima señaló a su pareja como agresora y la Justicia intenta determinar cómo se produjo el ataque.
El dispositivo funciona con acceso gratuito, confidencial y sin turno previo. Incluye consejería y articulación con servicios de salud y organizaciones comunitarias.
La nueva dependencia funciona en el Sector C y permite realizar trámites administrativos en el mismo espacio de atención médica, evitando traslados internos y reduciendo demoras en el hospital.
Coordinada por el Ministerio de Salud bonaerense busca garantizar una respuesta sanitaria oportuna y equitativa. Son en total 24 nosocomios de todo el territorio.
El gobernador bonaerense encabezó la última conferencia del verano, recorrió el Hospital Interzonal y anunció inversiones millonarias en equipamiento de alta complejidad. También cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por la temporada turística, la situación económica y los ataques a la prensa.
Ocurrió anoche y la víctima se encuentra fuera de peligro. Según indicaron fuentes policiales, tras una discusión, ambas mujeres tomaron armas blancas y lo atacaron.
Se podrán conseguir en www.ms.gba.gov.ar/sitios/saluddigitalbonaerense/turnos-web/
El foco ígneo se había desatado en el barrio El Martillo. El Hospital Interzonal confirmó el terrible desenlace.
La mujer se encuentra internada en el Hospital Interzonal General de Agudos. La fiscalía investiga si hay antecedentes de violencia en la pareja.
El hecho se registró esta mañana en Alem esquina Vicente López.