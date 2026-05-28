Una compleja operación coronaria se desarrolló en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar Alende, donde un paciente que padecía una insuficiencia cardíaca de muy difícil tratamiento y que presentaba un altísimo riesgo de vida, fue operado con métodos no tradicionales y logrando una rápida recuperación que le permitió en 48 horas dejar el nosocomio. La doctora Alejandra García, médica y directora asociada del Hospital, detalló el histórico procedimiento realizado en la institución, y celebró el vínculo entre capital humano y tecnología.

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En diálogo con Nunca se Sabe por Radio Mitre Mar del Plata, la directora asociada detalló que dado el mal estado clínico del paciente, que implicaba un alto riesgo de vida, “en lugar de los métodos habituales, se hizo este recambio de válvula aórtica ingresando a través de los vasos de las venas ilíacas para llegar al corazón”. Por eso, el personal organizó un ateneo con distintos profesionales y especialistas para evaluar el abordaje a través de una técnica nueva y de altísima complejidad. Y se optó por realizar un reemplazo valvular aórtico percutáneo denominado TAVI.

Sobre las similitudes de esta práctica con procedimientos menos invasivos, como la colocación de un stent, la doctora destacó el impacto positivo que tuvo en la recuperación del paciente. Mientras que una intervención tradicional demanda alrededor de dos meses de posoperatorio, en este caso las ventajas fueron contundentes: “En 48 horas tuvo una evolución absolutamente favorable y pudo ser dado de alta -lo que calificó como una- increíble respuesta y una rápida resolución postquirúrgica”.

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Por otra parte, García hizo hincapié en la enorme cantidad de profesionales que demandó el procedimiento, describiéndolo como una verdadera “intervención interdisciplinaria”. Detalló que participaron cirujanos vasculares, hemodinamistas, cardiólogos clínicos, especialistas en ecocardiografía, el equipo postquirúrgico de la unidad coronaria, anestesistas, técnicos, radiólogos y enfermeros. En ese sentido, reflexionó que, si bien la mirada interdisciplinaria es una práctica habitual en el hospital público, en un caso tan crítico se requirió lo que comúnmente se conoce como una junta médica, tanto para el diagnóstico previo como para el seguimiento posterior.

La funcionaria destacó que este logro se fundamenta también en la incorporación de equipamiento de última generación provisto por la Provincia, específicamente un angiógrafo de alta complejidad otorgado al hospital en diciembre de 2024. García calificó como “increíble” la cantidad de prácticas y diagnósticos que se han podido realizar desde su llegada, facilitando el acceso a la salud con cifras contundentes: 861 estudios complejos de diagnóstico y terapéutica, 231 angioplastias coronarias de urgencia y programadas, y más de 400 stents implantados con éxito.

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Para la médica, el éxito de estas operaciones radica en la combinación de infraestructura y capital humano. “Es un todo. Es la tecnología, es la capacidad de los profesionales y también de los no profesionales intervinientes”, afirmó, incluyendo en el reconocimiento a enfermeros, técnicos y anestesistas. Asimismo, subrayó que este hito “refleja la posibilidad que hay en el hospital público de dar respuesta a la salud de la gente, tengas o no tengas obra social”, priorizando la equidad en el acceso a la medicina de avanzada.