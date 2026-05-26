El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Oscar Alende” de Mar del Plata realizó una intervención cardíaca de alta complejidad que permitió salvar la vida de un paciente de 64 años sin necesidad de abrir el pecho.

Ads

El hombre atravesaba un cuadro crítico por una severa afección cardíaca y fue sometido a un procedimiento de reemplazo valvular mediante cateterismo, una técnica mínimamente invasiva que se efectuó a través de la ingle.

Desde el hospital destacaron que la operación fue posible gracias al nuevo angiógrafo incorporado recientemente al centro de salud, equipamiento que permite realizar estudios y procedimientos cardiovasculares de alta precisión.

Ads

Puede interesarte

Además, remarcaron que el paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta médica apenas 48 horas después de la cirugía.

Según datos difundidos por el HIGA, desde la incorporación del angiógrafo en 2024 ya se realizaron más de 800 estudios y más de 230 angioplastias en el hospital público marplatense.

Ads