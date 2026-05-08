La dirección del Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende emitió un comunicado para alertar a la comunidad sobre la persistencia de maniobras ilegales vinculadas a la venta de turnos médicos y advirtió que cualquier gestión fuera de los canales oficiales carece de validez.

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Desde el hospital remarcaron que los turnos “no se compran ni se venden”, ya que el actual sistema de gestión requiere validación de identidad mediante organismos oficiales como RENAPER, ANSES y ARCA.

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Según explicaron, los turnos son personales e intransferibles y el mecanismo digital implementado impide que personal del hospital pueda manipular o entregar cupos de manera irregular. “No hay forma de vender un turno porque nadie tiene acceso manual al sistema”, señalaron.

Las autoridades indicaron que, pese a las medidas de seguridad adoptadas junto al Ministerio de Salud bonaerense, todavía detectan casos de personas que llegan al hospital con supuestos turnos que no figuran en el sistema oficial. En muchos casos, reconocen haber pagado dinero a terceros para obtenerlos.

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Ante esta situación, el HIGA recordó que continúan vigentes las acciones judiciales por venta ilegal de turnos e instó a la comunidad a denunciar cualquier ofrecimiento de este tipo ante las autoridades hospitalarias o la Justicia.

El hospital informó además que actualmente atiende a unas mil personas por día y que el nuevo sistema busca agilizar y transparentar la asignación de consultas médicas. También destacaron la implementación de herramientas digitales que permiten a los pacientes acceder desde el celular a su historia clínica, medicación y recorrido dentro del sistema público de salud.

Por otro lado, remarcaron que existen espacios específicos de acompañamiento para garantizar el acceso de personas con dificultades tecnológicas o situaciones particulares. Entre ellos mencionaron el Área de Atención a la Comunidad, el área destinada a adultos mayores, el servicio de Derechos Humanos y la unidad de género y diversidad sexual.

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“El objetivo es que nadie quede afuera del sistema de salud y evitar que los pacientes sean víctimas de estafas”, concluyeron desde el hospital.