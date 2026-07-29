El Ente Municipal de Deportes y Recreación continúa impulsando el Programa de Vinculación Deportiva, una iniciativa que busca detectar talentos y facilitar el ingreso de jóvenes deportistas a clubes de la ciudad.

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En lo que va de 2026, diez chicos y chicas que participaban en los polideportivos municipales y en las Escuelas Barriales de Iniciación Deportiva fueron incorporados a instituciones federadas, luego de ser evaluados por sus condiciones en distintas disciplinas.

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En natación, tres jóvenes del Polideportivo Las Heras recibieron becas para entrenar en el Club Atlético Kimberley. En vóley, otros seis deportistas fueron vinculados con Once Unidos y el Centro de Detección de Talentos del Vóleibol.

Además, un niño de siete años que asistía a la escuela de fútbol del Centro Barrial Minella fue becado por el Club Atlético San José para continuar allí su formación deportiva.

El Programa de Vinculación Deportiva funciona desde 2018 y tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de atletas locales y generar un puente entre el deporte social y el deporte federado.

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