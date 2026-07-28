Las sociedades de fomento de distintos barrios de General Pueyrredon avanzan en la conformación de un frente común para reclamar medidas integrales contra la inseguridad. Tras una primera reunión realizada el lunes entre entidades de la zona norte, los referentes vecinales anunciaron que impulsarán un petitorio, realizarán una encuesta a la comunidad y solicitarán la Banca 25 del Concejo Deliberante para exponer la problemática.

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El presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de Mar del Plata, Heraldo García, señaló que ya hay unas 20 sociedades de fomento comprometidas con la iniciativa, aunque estimó que el número crecerá en los próximos días.

"Vamos a pedir la Banca 25 y realizar una encuesta a toda la población de General Pueyrredon para que exprese cómo percibe la situación de la seguridad", explicó el dirigente. El objetivo es elaborar un diagnóstico con participación vecinal y presentar un documento respaldado por la comunidad ante las autoridades.

La propuesta también contempla la elaboración de un petitorio que será acompañado por una campaña de recolección de firmas. Según adelantó García a El Marplatense, el reclamo no estará dirigido únicamente al Municipio, sino que también buscará que la administración local gestione respuestas ante la Provincia y el Poder Judicial.

Los fomentistas sostienen que el abordaje de la inseguridad debe ser integral e incluir el funcionamiento de distintas áreas municipales, como el sistema de cámaras de videovigilancia, la Patrulla Municipal, Inspección General, el mantenimiento del alumbrado público y la mejora del estado de las calles, especialmente en sectores donde el acceso de los patrulleros resulta dificultoso.

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La iniciativa surgió luego de una reunión realizada el lunes en la Sociedad de Fomento Constitución, donde representantes de entidades de la zona norte analizaron la situación delictiva. Allí coincidieron en que, si bien existen operativos policiales, las respuestas resultan insuficientes porque el delito se desplaza de un barrio a otro sin una solución de fondo.

Este martes por la noche estaba prevista una nueva reunión virtual con la participación de más de 40 sociedades de fomento, en la que se buscará ampliar la convocatoria, definir el contenido del petitorio y coordinar las próximas acciones para llevar los reclamos a las autoridades municipales, provinciales y judiciales.

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