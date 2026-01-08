Una alarma se disparó en el Hospital Interzonal General de Agudos cuando una mujer ingresó con varios traumatismos tras un impactante hecho vinculado a la violencia de género.

La víctima se encontraba en el primer piso de un inmueble cuando fue amenazada y posteriormente agredida por su pareja con una pala. Ante la extrema situación de violencia, decidió tirarse por el balcón para evitar recibir más golpes.

Como consecuencia, llegó al nosocomio con “una fractura expuesta de tibia y peroné y diversas lesiones cortantes en el cuero cabelludo y ambos brazos”. En diálogo con El Marplatense, desde el HIGA aseguraron que se encuentra estable y con una evolución positiva.

Por otro lado, la fiscal Florencia Salas le indicó a este medio que al ser pareja, la causa se caratuló como “femicidio en tentativa agravado por el vínculo”, y que la hipótesis que maneja es “en base a las declaraciones de la víctima que se arrojó poniendo de esa manera en protección de su vida por las amenazas de muerte”.

A partir de las lesiones registradas, la fiscalía trabaja en esclarecer el hecho y verificar si había antecedentes de violencia en el vínculo. El acusado se encuentra alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

