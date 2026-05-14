Con el descenso de las temperaturas y el aumento del uso de estufas, braseros y artefactos de calefacción, el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende lanzó una fuerte campaña de prevención para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono en los hogares marplatenses.

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Desde la Unidad de Epidemiología del hospital advirtieron sobre los riesgos de este gas tóxico, conocido como el “asesino silencioso”, y remarcaron la necesidad de extremar los cuidados durante los meses más fríos del año.

El monóxido de carbono se produce por la mala combustión de artefactos a gas o leña, como estufas, hornos, termotanques, salamandras o braseros. Su principal peligrosidad es que no tiene color, olor ni provoca irritación, por lo que puede acumularse en los ambientes sin ser detectado.

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Los especialistas explicaron que, al ser inhalado, reemplaza el oxígeno en la sangre y afecta directamente órganos vitales como el cerebro y el corazón, pudiendo provocar cuadros graves e incluso la muerte.

En ese marco, desde el hospital recordaron que existen señales que pueden advertir sobre un mal funcionamiento de los artefactos. Entre ellas, mencionaron las llamas amarillas o anaranjadas —cuando deberían ser azules— y la presencia de manchas de hollín en paredes, techos o conductos.

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Además, insistieron en que la prevención es la única herramienta eficaz para evitar intoxicaciones y recomendaron mantener siempre una ventilación permanente en los ambientes, incluso durante jornadas de mucho frío.

También solicitaron realizar controles periódicos de estufas, calefones y termotanques a través de gasistas matriculados, además de limpiar quemadores, chimeneas y tirajes para evitar obstrucciones.

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Otra de las advertencias centrales apunta al uso indebido de hornallas y hornos para calefaccionar ambientes, una práctica que puede resultar extremadamente peligrosa.

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Desde el HIGA recordaron además cuáles son los síntomas más frecuentes de intoxicación por monóxido de carbono: dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia, cansancio extremo, visión borrosa y pérdida del conocimiento.

Ante cualquiera de estos signos, recomendaron abrir puertas y ventanas inmediatamente, apagar los artefactos de calefacción, trasladar a la persona afectada a un espacio abierto y acudir de urgencia al centro de salud más cercano.

En situaciones de emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 107 o al 103 de Defensa Civil.