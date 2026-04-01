El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) puso en funcionamiento un centro de testeo rápido para VIH, que opera en la UPA y en el propio hospital, con el objetivo de promover la detección temprana, reducir diagnósticos tardíos y garantizar el acceso oportuno al tratamiento.

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La apertura se realizó en el marco de una jornada de testeos que incluyó la inauguración de un espacio de consejería destinado a personas que viven con VIH en la UPA Alende, fortaleciendo la Red de Prevención y Cuidado del VIH/SIDA.

El dispositivo funciona de manera articulada entre el Servicio de Área Programática y Redes de Salud (SAPS), la Sala de Infectología, el Servicio de Laboratorio y el Consultorio de Buenas Prácticas para la Diversidad Sexual, con el fin de brindar una atención integral, promover el testeo como práctica habitual de cuidado e invitar a la comunidad a “conocer su situación de salud actual”.

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Los testeos rápidos permiten obtener un resultado preliminar en 15 minutos a partir de una muestra tomada mediante un pequeño pinchazo en el dedo. En caso de resultado positivo, se requiere su confirmación posterior mediante un análisis de sangre.

“Este nuevo dispositivo amplía la cobertura territorial y acerca al sistema de salud a la comunidad. De esta forma, quienes no concurren a un hospital pueden acceder a un test rápido, gratuito y confidencial en un espacio más accesible. En este sentido, no se trata sólo de hacer un test. Trabajamos desde un abordaje integral con consejería pre y post test, donde brindamos información, acompañamos según cada situación, detectamos otras necesidades de salud y garantizamos la derivación y el seguimiento cuando es necesario”, destacó la médica especialista Carolina Terán, jefa del SAPS.

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Durante la jornada, también se puso en valor el espacio de consejería para personas que viven con VIH, concebido como un ámbito de escucha, orientación y acompañamiento integral, coordinado por el SAPS junto a la ONG Misión Rescate.

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El Centro de Testeo en la UPA Alende funcionará los lunes, martes y viernes de 09:00 a 13:00, y los miércoles de 09:00 a 16:00, con ingreso por demanda espontánea. En el Hospital Regional, el servicio está disponible los lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 11:00, sin turno previo, en el consultorio de Infectología del sector C, primer piso.