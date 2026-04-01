El Hospital Regional habilitó un centro de testeo rápido de VIH gratuito
El dispositivo funciona con acceso gratuito, confidencial y sin turno previo. Incluye consejería y articulación con servicios de salud y organizaciones comunitarias.
El dispositivo funciona con acceso gratuito, confidencial y sin turno previo. Incluye consejería y articulación con servicios de salud y organizaciones comunitarias.
Lo solicitó el ministro de Salud porteño quien advirtió sobre las largas filas en los centros de test de COVID-19 y dijo que hay que “seguir ampliando la oferta”. En Mar del Plata, el Frente de Todos le había pedido a Montenegro que tome medidas urgentes.
La tercera ola se instaló en la ciudad y largas filas se forman desde temprano en los Centros de testeos a la espera de un resultado que dará tranquilidad o iniciará el protocolo de aislamiento.
El equipo que dirige Facundo Oreja se realizará los análisis médicos para comenzar cuanto antes la pre-temporada pensando en el Torneo Federal “A” que todavía no tiene formato, pero comenzará el 21 de noviembre.
Ante la gran cantidad de estudios que aguardan por un resultado y la noticia del INE de que no procesará más muestras de efectores de salud privados, el Ejecutivo intenta sellar el convenio entre hoy y mañana, con el fin de tener los números con mayor rapidez y que no se sigan acumulando resultados
Gustavo Blanco dijo que "pagaron justos por pecadores" en el retroceso de Fase que obligó el cierre de comercios, bares y restaurantes en la disposición de horarios que tenían antes. Dijo que la ciudad está en un "aumento de casos" y que "está en una crisis sanitaria".
Tras las declaraciones del intendente Guillermo Montenegro, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, expuso su punto de vista: "Si uno le hace una PCR a cualquier persona hay altas posibilidades que dé negativo siendo positiva".
El bloque de Acción Marplatense puso en duda el expediente elevado por el Ejecutivo local. "No sabemos cuál fue el criterio de selección para establecer que sería éste y no otro”, dijo la concejal Paula Mantero.
El Gobierno provincial realizará una prueba piloto en la Región Sanitaria VIII, en el marco de la aplicación de la "Ley Silvio". En la ciudad, se harán pruebas en el Hospital Regional y el Materno Infantil.
A través de los testeos rápidos se pudo desestimar a las personas que quedaban en estudio. De esta manera hay una sola persona confirmada de COVID-19 que avanza favorablemente hacia el alta médico.
En el informe nocturno del SISA, se detalló que durante la tarde ingresaron 7 nuevas personas en estudio que se sumaron a las 8 que había por la tarde, pero luego se descartaron 10 casos.