Tandil planifica un nuevo acuerdo con la UniCen para procesar más testeos COVID-19

Ante la gran cantidad de estudios que aguardan por un resultado y la noticia del INE de que no procesará más muestras de efectores de salud privados, el Ejecutivo intenta sellar el convenio entre hoy y mañana, con el fin de tener los números con mayor rapidez y que no se sigan acumulando resultados