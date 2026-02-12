Mañana en Mar del Plata se harán testeos y entrega gratuita de preservativos.

En el marco del Día Internacional del Preservativo, AIDS Healthcare Foundation (AHF) realizará mañana una jornada de prevención, testeo y entrega gratuita de preservativos en el Centro Comunitario de Salud Sexual (Corrientes 2366).

La acción surge en el marco de una encuesta global que indica que la compra internacional de preservativos cayó cerca de un 30%, lo que se vincula con un aumento sostenido de las infecciones de transmisión sexual, como la sífilis y el VIH.

En Argentina, la situación se agrava debido a que durante 2025 la distribución oficial de preservativos se redujo de manera drástica, lo que impacta directamente en las políticas de prevención y en el acceso a métodos de protección para la población.

Frente a este escenario, AHF impulsa actividades en distintos puntos del país con el objetivo de concientizar sobre la importancia del uso del preservativo, promover el testeo temprano y facilitar el acceso gratuito a insumos de prevención.

El Día Internacional del Preservativo se conmemora cada 13 de febrero con el objetivo de promover su uso como método fundamental para la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no planificados.

La fecha se estableció en relación con el Día de San Valentín, aprovechando el contexto de campañas sobre sexualidad responsable y salud sexual. La iniciativa fue impulsada por organizaciones de salud pública y prevención del VIH, como la AIDS Healthcare Foundation, para generar conciencia especialmente entre jóvenes y poblaciones con mayor vulnerabilidad.

El preservativo es el único método anticonceptivo que protege simultáneamente contra el VIH, la sífilis, la gonorrea, el virus del papiloma humano (VPH) y otras ITS, además de prevenir embarazos. Por ese motivo, la jornada busca informar, derribar mitos y fomentar su acceso gratuito y uso correcto.