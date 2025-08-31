A través de la Secretaría de Salud, el Municipio informó que continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 centros de atención primaria de la salud con los que cuenta la ciudad.

Desde el lunes 1 al viernes 5, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en el Centro de Jubilados y Pensionados Barrio SOIP, ubicado en Antártida Argentina al 3307.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

Además, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos y se completarán las libretas. Es importante aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo.

En tanto, el martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad, el jueves se realizarán controles oftalmológicos (control de glaucoma y controles para niños) y se aplicarán vacunas antirrábica para animales, y el viernes a las 14 se llevará a cabo una capacitación sobre RCP (los interesados deben inscribirse previamente en el Centro de Jubilados y Pensionados).

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en la Asociación de Fomento Vecinal Peralta Ramos Oeste, ubicada en Jacinto Peralta Ramos al 626, de 9 a 14.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y dengue.

El lunes a las 10 se realizará una charla sobre RCP y primeros auxilios, el miércoles se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad y se realizarán talleres de odontopediatría para niños y niñas, el jueves se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental a través del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA), y el viernes se harán controles oftalmológicos (control de glaucoma y para niños) y vacunación antirrábica de mascotas.

Finalmente, el tercer dispositivo de Salud en tu Barrio volverá a estar el viernes 5 en el Centro de Jubilados y Pensionados Barrio SOIP, ubicado en Antártida Argentina al 3307, de 10 a 14.

Allí se realizará una charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y una encuesta sobre factores de riesgo, al mismo tiempo que se llevarán a cabo controles glucémicos y se brindarán pautas de educación en diabetes.

En tanto, se realizará un taller de cesación tabáquica, un taller de alimentación saludable y se brindará consejería nutricional. Y además, durante toda la jornada se aplicarán vacunas de calendario, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Para más información sobre el dispositivo, ingresar en https://www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.