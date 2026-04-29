El joven de 17 años que había sido baleado en la zona del Monte Varela, en un hecho que es investigado como un posible ajuste de cuentas, murió esta tarde en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) pese a los intentos médicos por salvarle la vida. La víctima había recibido tres disparos, dos en las piernas y uno en el abdomen.

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Desde el HIGA indicaron además que horas después de confirmarse la muerte del adolescente, se registraron escenas de violencia en la puerta del hospital, donde familiares del joven se enfrentaron con otro grupo cuya procedencia no fue establecida. Hubo golpes y momentos de alta tensión, lo que obligó a reforzar la presencia policial en el lugar.

El ataque había ocurrido más temprano en Coronel Suárez entre Falucho y Brown, donde, según fuentes policiales, se desató un conflicto de vieja data entre los involucrados que derivó en una violenta pelea en la vía pública. En ese contexto, uno de los agresores extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos contra el adolescente.

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Tras el ataque, el joven había sido trasladado de urgencia al HIGA. Fue atendido de inmediato por el equipo médico y derivado al quirófano, pero falleció horas más tarde a causa de la gravedad de las lesiones.

En paralelo, la investigación avanzó y permitió identificar a dos sospechosos, de 16 y 18 años. De acuerdo a las tareas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo, uno de ellos habría sido quien efectuó los disparos (se sospecha que fueron al menos cuatro), mientras que el otro participó en la agresión mediante golpes de puño.

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La fiscal Constanza Mandagaran, a cargo de la Fiscalía N°4, había intervenido en el caso bajo una carátula que ahora, con la muerte del menor, cambiará a “homicidio”. También tomó intervención la Fiscalía de Menores, encabezada por Mariana Baqueiro.