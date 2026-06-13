Un joven de 19 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas cuando intentaba robar una motocicleta de una vivienda ubicada en el barrio Los Pinares, tras un llamado al 911 que alertó sobre la situación.

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Los efectivos constataron que el sospechoso había violentado el portón de rejas de la propiedad ubicada en Concepción Arenal 7000, con el objetivo de sustraer una motocicleta Bajaj Rouser P150 que se encontraba estacionada en el domicilio.

Pero la intervención policial permitió frustrar el ilícito y concretar la aprehensión del acusado en el lugar. Asimismo, durante el procedimiento se procedió al secuestro de una motocicleta Corven 150 en la que se movilizaba el joven.

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Tomó intervención la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Leandro Arévalo, que dispuso la notificación de la formación de causa por robo agravado por efracción en grado de tentativa y el traslado del imputado a sede judicial para la correspondiente audiencia.

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