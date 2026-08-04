Un hombre de 31 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes luego de ser sorprendido mientras intentaba sustraer una puerta de aluminio correspondiente al gabinete de gas de un edificio ubicado en la zona céntrica de Mar del Plata.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Segunda y comenzó poco después de la medianoche, cuando un automovilista alertó a un móvil policial sobre un hombre que trasladaba una puerta al hombro y señaló el edificio del que presuntamente la había retirado.

Mientras los uniformados recorrían la zona, un nuevo llamado al 911 informó la activación de una alarma vecinal en Falucho al 3000. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al sospechoso oculto detrás de un contenedor de residuos, donde estaba desarmando una puerta de aluminio.

El hombre fue reducido e identificado en el lugar. Posteriormente, personal del Gabinete Técnico Operativo determinó que la puerta pertenecía al gabinete de gas de un edificio ubicado sobre Gascón al 2800. Además, se constató el faltante de otras puertas similares y la existencia de cámaras de seguridad en el inmueble, cuyos registros serán incorporados a la investigación.

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, dispuso la formación de una causa por el delito de robo, la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del imputado a sede judicial.

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