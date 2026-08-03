Ataque armado para robar una moto: aprehendieron a un menor
El joven, de 17 años, fue reducido por vecinos luego de atacar a un motociclista junto a un cómplice. El vehículo fue recuperado poco después.
Un adolescente de 17 años fue aprehendido acusado de participar en el robo de una motocicleta en la zona de Carasa y Echeverría.
Según se informó, el joven y otro delincuente interceptaron a un motociclista y lo hicieron caer luego de chocarlo. Después, lo amenazaron con un arma de fuego y escaparon con su Honda GLH.
Uno de los sospechosos huyó con la moto, mientras que vecinos lograron reducir al adolescente hasta la llegada de la Policía. La víctima sufrió un corte en una pierna y fue trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal.
Más tarde, efectivos del Comando de Patrullas encontraron la motocicleta abandonada en la vía pública.
La Justicia Penal Juvenil inició una causa por robo agravado por el uso de un arma de fuego, aunque no se pudo comprobar si estaba en condiciones de disparar. El otro involucrado continúa siendo buscado.