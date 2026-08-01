Ricardo Raúl Ruiz, de 48 años, falleció este sábado como consecuencia de las graves heridas sufridas durante un intento de robo ocurrido en el barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata. El hombre había sido trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) luego de recibir un disparo en el tórax, pero pese al esfuerzo del personal médico no logró recuperarse.

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El ataque se produjo en un comercio ubicado sobre avenida Libertad al 7700. De acuerdo con la investigación preliminar, al menos dos delincuentes intentaron cometer un asalto y, en ese contexto, uno de ellos efectuó un disparo que impactó en el pecho del comerciante. Tras el episodio, la víctima fue llevada en un vehículo particular hasta el HIGA.

A partir del alerta, efectivos de la comisaría sexta desplegaron un operativo que permitió localizar y aprehender a dos hombres señalados como los presuntos autores del hecho. Durante el procedimiento también fue secuestrada el arma de fuego que, según las primeras pericias, habría sido utilizada para efectuar el disparo.

En la escena trabajó personal de Policía Científica, que realizó las tareas periciales para relevar pruebas y reconstruir la secuencia del ataque. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que busca establecer con precisión cómo ocurrió el hecho y el grado de participación de cada uno de los detenidos.

Con la muerte de Ruiz, la causa avanzará con la incorporación de nuevas actuaciones judiciales vinculadas al fallecimiento de la víctima, mientras los dos sospechosos permanecen a disposición de la Justicia.

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