Tres hombres fueron aprehendidos tras un operativo policial realizado en la intersección de las avenidas Solís y Jacinto Peralta Ramos, luego de ser interceptados mientras intentaban escapar en una camioneta Toyota Hilux. El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego contra una vivienda ubicada en Punta Mogotes.

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Según las primeras actuaciones, los implicados se presentaron en el domicilio ubicado en Mario Bravo 400 con el objetivo de cobrar una deuda a un allegado del propietario. Ante la ausencia del deudor, el dueño de la vivienda les facilitó su teléfono celular para intentar establecer contacto.

Sin embargo, tras una discusión verbal, los agresores se apoderaron del dispositivo móvil y efectuaron múltiples disparos contra el frente de la propiedad antes de darse a la fuga.

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A partir de la denuncia, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en la zona que permitió interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar y proceder a su reducción.

Durante la requisa del vehículo, los uniformados secuestraron una pistola Bersa TPR9 calibre 9 mm, dos cargadores con un total de 25 municiones y recuperaron el teléfono sustraído, el cual fue trasladado a la dependencia policial para su restitución.

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La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia departamental, que avanzará con las actuaciones judiciales correspondientes.

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