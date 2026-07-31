Tres personas fueron aprehendidas después de un accidente de tránsito ocurrido en la esquina de La Rioja y Garay. Se trata de dos hombres de 27 y 48 años y una mujer de 46.

Ads

El hecho comenzó con un choque entre una moto Corven Energy 110 y un Peugeot 207. Mientras los policías identificaban a los involucrados y realizaban las actuaciones correspondientes, las tres personas comenzaron a increparlos e intentaron dificultar el operativo.

Ante esa situación, fueron reducidas y trasladadas. Una ambulancia del SAME asistió a dos de los involucrados, aunque ninguno necesitó ser llevado a un hospital.

Además, personal de Tránsito Municipal realizó controles de alcoholemia a los conductores de la moto y del auto. Ambos dieron resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Los agentes también detectaron que faltaban la licencia de conducir y el seguro obligatorio, por lo que labraron las infracciones correspondientes y secuestraron la moto.

Ads

La Fiscalía de Flagrancia inició una causa por resistencia a la autoridad. Los tres imputados fueron notificados y luego recuperaron la libertad, aunque continuarán vinculados a la investigación.

Puede interesarte

Ads