Un adolescente de 16 años fue aprehendido acusado de participar en un intento de robo en el barrio San Cayetano.

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El hecho ocurrió en Belgrano, entre Tres Arroyos y Bordabehere, donde un menor de 13 años y un joven de 18 fueron rodeados por cuatro personas que circulaban en dos motos. Según denunciaron, los sospechosos intentaron quitarles sus pertenencias.

Las víctimas comenzaron a pedir ayuda y el padre del menor salió de su casa para perseguir a los involucrados. Durante la fuga, uno de ellos cayó de la moto y fue retenido por el hombre y otros vecinos hasta la llegada de la Policía. Los otros tres escaparon.

El adolescente presentaba golpes recibidos durante la retención, por lo que fue trasladado al Hospital Materno Infantil para ser revisado. Luego quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión.

La Justicia Penal Juvenil inició una causa por tentativa de robo agravado cometido en poblado y en banda.

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