Un hombre de 31 años fue detenido durante un allanamiento realizado en el barrio Parque Camet por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera, con apoyo del Grupo GAD y Caballería, en el marco de una causa por coacción agravada y abuso de armas.

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El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Los Granados 4900, donde los efectivos concretaron la aprehensión del imputado y secuestraron un revólver calibre .22 marca Mahely -presuntamente utilizado en el hecho investigado- junto a cogollos de marihuana que arrojaron resultado positivo en los test químicos. En el mismo domicilio también fue notificada una mujer de 29 por la tenencia del estupefaciente.

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La investigación se inició a partir de la denuncia de un vecino, quien aseguró haber sido amedrentado mediante disparos intimidatorios en la intersección de Félix U. Camet y Valencia, en el marco de una disputa vinculada a una operación inmobiliaria.

La fiscal Romina Díaz convalidó la detención y ordenó el traslado del acusado a la Unidad Penal Nº44 de Batán. En paralelo, el fiscal Leandro Cistoldi, a cargo de la temática de estupefacientes, dispuso la formación de una causa por tenencia simple de drogas para ambos involucrados.

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