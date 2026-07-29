Dos personas fueron detenidas y una tercera imputada hoy tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima en el marco de una investigación por robos agravados, “entraderas” y sustracción de automotores.

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Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías Nº4 con intervención de las fiscalías Nº13 y UFI ODCPA, se llevaron a cabo con el apoyo de personal de las comisarías 6ª, 15ª y 16ª, junto al Grupo GAD e Infantería.

El primer allanamiento se concretó en una vivienda de Ringuelet 6700, donde los efectivos identificaron a un joven de 19 años y a una mujer de 30. En el lugar se secuestró una pistola semiautomática calibre .22 marca Tala con municiones, prendas de vestir vinculadas a los hechos investigados, teléfonos celulares y una motocicleta Honda GLH con pedido de captura por un hurto cometido el 25 de julio, además de un block de motor robado en enero.

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Sobre el joven, indicaron fuentes policiales, pesaba además una orden de detención activa emitida por el Juzgado Correccional Nº4.

En el segundo domicilio, ubicado en Rizzutto 300, fue notificada una mujer de 50 años tras el hallazgo de una chapa patente sustraída, autopartes de un vehículo Toyota Etios y otro block de motor con pedido de secuestro.

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Por disposición de los fiscales Mariano Moyano y Joaquín Morán, el hombre y la mujer de 30 años fueron trasladados a las unidades penales Nº44 y Nº50, imputados por encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras que la tercera persona quedó imputada por encubrimiento sin medidas restrictivas de la libertad.

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