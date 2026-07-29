Un hombre de 32 años fue detenido este martes en el barrio San Antonio, acusado de amenazas calificadas, daños y abuso de arma agravado. Durante el operativo, la Policía secuestró una escopeta que habría sido utilizada en el episodio investigado.

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El allanamiento se realizó en una vivienda de Ortiz de Zárate al 8600, por orden del Juzgado de Garantías Nº 4, a pedido de la Fiscalía Nº 4. En el lugar, los efectivos incautaron una escopeta calibre 12/70 con la numeración suprimida, además de un cartucho intacto y dos vainas servidas del mismo calibre.

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La investigación comenzó el 10 de julio, cuando vecinos denunciaron que el acusado efectuó disparos al aire tras una discusión en la vía pública. Según la causa, luego se dirigió a otra vivienda de la misma cuadra, donde volvió a disparar y amenazó de muerte a uno de los habitantes. No hubo personas heridas.

Por disposición de la fiscal Andrea Mandagarán, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre registra antecedentes por distintos delitos, entre ellos robos agravados, encubrimiento, tenencia ilegal de armas, evasión y tenencia de estupefacientes.

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